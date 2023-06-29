В Баку будет дождливо и ветрено

Обнародован прогноз погоды на 30 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, преимущественно без осадков, но утром местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем 26-31° тепла. Атмосферное давление составит 755 мм рт. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, местами ожидаются дожди, местами ливни, грозы, град. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 31-36° тепла, в горах ночью - 9-14° тепла, днем - 15-20 ° тепла.