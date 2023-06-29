Состоялась 8-я поездка представителей диаспоры в Шушу

Представители диаспоры, отдавшие предпочтение проведению каникул в Азербайджане, в очередной раз посетили нашу культурную столицу Шушу.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в поездке, состоявшейся уже в восьмой раз в рамках проекта "Мы находимся в Шуше благодаря железному кулаку", приняли участие представители диаспоры из 6 стран.

В программу поездки по традиции было включено посещение площади "Базарбаши", Джыдыр дюзю, площади, где размещены "Расстрелянные памятники", места подписания Шушинской декларации, дома Хуршидбану Натаван, "Родника Ханской дочери", мавзолея Моллы Панаха Вагифа, памятника Узеиру Гаджибекову, дома-музея Бюльбюля, Гянджинских ворот, мечетей Саатлы, Ашагы и Юхары Говхарага и других достопримечательностей. Представители диаспоры были проинформированы о работе по реконструкции и благоустройству, проводимой в Шуше, являющейся жемчужиной Карабаха.

По окончании поездки представители диаспоры развернули на Джыдыр дюзю флаг Азербайджана, исполнили танец под звуки "Яллы". Oни поблагодарили Верховного главнокомандующего и Азербайджанскую армию, подарившим им это счастье.

Отметим, что в рекомендациях Президента Ильхама Алиева, прозвучавших на V Съезде азербайджанцев мира, привлечено внимание к значению ежегодного посещения нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, исторической родины, в частности, освобожденных земель.

В 2021 году комитет четырежды (27 июля, 17 aвгуста, 9 oктября и 2 декабря), а в 2022 году - трижды (26 июля, 17 aвгуста, 7 сентября) организовал поездки представителей диаспоры в город Шуша. Поездки, состоявшиеся под лозунгом "Мы находимся в Шуше благодаря железному кулаку", являются одним из важнейших событий истории азербайджанской диаспоры.

Кроме того, комитет регулярно организует поездки иностранных журналистов и ученых, играющих большую роль в информировании международной общественности, в Шушу, а также в другие освобожденные от оккупации районы.