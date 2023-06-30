Хорошая новость для отправляющихся в Исмаиллы

Сняты ограничения на транспортное движение на служебной автодороге в направлении Муганлы-Исмаиллы.

Об этом АПА сообщил пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА). По его словам, вчера вечером произошел оползень на временной служебной дороге, построенной в связи со строительными работами на 2-м км автодороги Муганлы-Исмаиллы, передает Day.Az.

Для восстановления участка, где был зафиксирован оползень, на место происшествия были немедленно направлены силы и средства ГААДА.

В результате работ, проводившихся всю ночь, к утру на указанной территории движение автотранспорта было частично восстановлено. В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации последствий оползня.

Отметим, что оползень произошел не на основной дороге, а на временно построенной служебной дороге. В настоящее время продолжается восстановление участка Муганлы-Исмаиллы-Габала автомагистрали Баку-Шамахы-Муганлы-Исмаиллы-Габала, которая считается главной дорогой.