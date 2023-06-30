Какой будет погода в Баку завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в первой половине дня местами возможны осадки.

Как сообщили Day.Az в пятницу в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 23-27° тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 до 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы, град, ночью и утром местами туман, местами порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем - 26-31° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем - 12-17° тепла.