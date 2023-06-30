Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки выявлен 1 случай заражения коронавирусом, 6 человек вылечились, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 945 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 648 человек вылечились, 10 282 - скончались, число активных больных составляет 15.

За последние сутки в стране проведены 138 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 643 678.