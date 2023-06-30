https://news.day.az/society/1577586.html К сведению жителей Баку
К сведению жителей Баку
Тоннель в направлении круга 20 января в Баку будет закрыт, передает Day.Az.
1 июля с 09:30 до 15:00 движение транспортных средств будет полностью ограничено в связи с проведением ремонтных работ на улице Али Мустафаева Насиминского района города Баку (только в направлении круга 20 января, на выходе из туннеля), сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).
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