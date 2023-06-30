https://news.day.az/society/1577594.html Сильные дожди обрушились на Азербайджан
Сильные дожди обрушились на Азербайджан
В Гяндже выпал сильный дождь, сопровождавшийся порывистым ветром.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня около 19:30 прошел сильный дождь. В результате на ряд улиц сошли сели, на ряде участков возникли трудности с движением автотранспорта и людей. В настоящее время дождь продолжается.
Отметим, что в районах западного региона сохраняется дождливая погода.
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