Тяжелое ДТП в Азербайджане

- есть погибший и раненый

В Агстафе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке магистрали Баку-Газах у села Гырылы.

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом марки Daewo.

В результате аварии погиб один человек, также пострадала жительница Товуза Бясти Мамедова 1969 года рождения.