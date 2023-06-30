https://news.day.az/society/1577601.html Тяжелое ДТП в Азербайджане - есть погибший и раненый
Тяжелое ДТП в Азербайджане - есть погибший и раненый
В Агстафе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке магистрали Баку-Газах у села Гырылы.
Легковой автомобиль столкнулся с автобусом марки Daewo.
В результате аварии погиб один человек, также пострадала жительница Товуза Бясти Мамедова 1969 года рождения.
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