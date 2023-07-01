Назначен новый начальник Национальной гидрометеорологической службы
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Назначен новый начальник Национальной гидрометеорологической службы.

Как передает Day.Az, приказом министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева начальником службы назначен Назим Махмудов.

Отметим, что ранее Назим Махмудов был начальником Управления комплексного экологического мониторинга Каспийского моря.