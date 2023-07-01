https://news.day.az/society/1577641.html Хорошая новость для пользователей общественного транспорта
Хорошая новость для пользователей общественного транспорта
С сегодняшнего дня запущено мобильное приложение проездной карты "BakiKart".
Как сообщает в субботу Day.Az, для регистрации в приложении достаточно ввести номер мобильного телефона и пароль.
Посредством мобильного приложения также можно искать маршруты, находить ближайшие к месту назначения остановки и отслеживать передвижение автобусов в режиме реального времени.
Отметим, что мобильное приложение "BakiKart" было представлено в бета-версии в прошлом месяце.
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