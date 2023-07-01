Хорошая новость для пользователей общественного транспорта

С сегодняшнего дня запущено мобильное приложение проездной карты "BakiKart".

Как сообщает в субботу Day.Az, для регистрации в приложении достаточно ввести номер мобильного телефона и пароль.

Посредством мобильного приложения также можно искать маршруты, находить ближайшие к месту назначения остановки и отслеживать передвижение автобусов в режиме реального времени.

Отметим, что мобильное приложение "BakiKart" было представлено в бета-версии в прошлом месяце.