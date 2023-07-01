Сколько участников полуфинала конкурса "Yüksəliş" получили образование за рубежом?

Из 343 человек, участвующих в полуфинальном этапе конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение"), 255 набрали более 500 баллов на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана, руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев на мероприятии в связи с началом полуфинального этапа конкурса.

Он также отметил, что 50 участников завершили обучение за рубежом по степени магистра, а 37 - по степени бакалавра.

"Две трети соискателей уже во второй, либо в третий раз участвуют в этом конкурсе, что показывает, насколько серьезной будет конкуренция в полуфинале и финале", - сказал Гаджиев.