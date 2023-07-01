Работы по восстановлению на освобожденных территориях Азербайджана идут быстрыми темпами

На освобожденных от оккупации территориях быстрыми темпами проводятся восстановительные и строительные работы.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов на церемонии открытия полуфинала конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение").

Он отметил, что в Карабах вновь возвращается жизнь.

"Восстанавливаются города и села. Нам нужны кадры, которые могут гибко реагировать в этой ситуации, и помогут осуществить реконструкцию быстрыми темпами", - сказал он, выразив надежду, что конкурс "Yüksəliş" поспособствует подготовке таких кадров.

Касаясь важности данного конкурса, Эмин Гусейнов отметил, что для некоторых он является возможностью уловить "пульс" рынка труда.

"Практика показывает, что из года в год количество участников конкурса и уровень их подготовки повышаются",- добавил он.