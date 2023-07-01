Какова последняя ситуация в связи с наводнением в Исмаиллы?

В настоящее время обстановка в Исмаиллы, где прошли сильные осадки, стабилизировалась.

Об этом сказал в субботу Trend первый заместитель главы Исполнительной власти Исмаиллинского района Махмуд Сулейманов, передает Day.Az.

По его словам, вчера град и ливень в основном нанесли ущерб поселку Лахыдж, селам Джулйан и Талыстан.

"Сильные осадки вызвали сход селей на реках, что нанесло ущерб селам Джулйан и Талыстан. Сель в селе Джулйан унес автомобиль одного из жителей, были повреждены зерновые поля. В поселке Лахыдж затопило подвалы и дворы некоторых домов", - сказал он.

Сулейманов отметил, что в настоящее время устанавливается нанесенный ущерб.

"У кого есть соответствующая страховка, нанесенный их фермерским хозяйствам ущерб будет возмещен. ИВ задействовала на территории технику по расчистке. Вечером дороги в поселке Лахыдж были перекрыты. В настоящее время движение частично восстановлено, работы все еще продолжаются. Жертв в результате схода селей нет", - добавил он.