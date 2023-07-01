В каком районе Азербайджана выпало наибольшее количество осадков?

По данным гидрометеорологических станций, сегодня на территории страны наблюдается нестабильная погода, грозы, временами шли проливные дожди.

Как сообщает Day.Az, наибольшее количество осадков выпало в Барде.

За несколько часов в этом районе выпало 114% месячной нормы осадков. Что касается других районов, то в Гахе выпало 70%, в Тертере - 94%, в Гёранбое - 54%, в Гёйчае - 55%, в Мингячевире - 36%, в Кюрдамире - 47%, в Зардабе - 55%, в Сальяне - 37% месячной нормы осадков. В Баку и на Абшеронском полуострове выпало 2 мм осадков.

Вчера и сегодня по некоторым рекам прошел сель. Вчера в Исмаиллинском и Кяльбаджарском районах выпал град.

Сообщается, что нестабильная погода сохранится на территории страны до вечера 1 июля, со 2 июля будет преимущественно без осадков.