Дороги Дашкесана расчищены от селевых потоков

В результате разлива рек повреждена дорожная инфраструктура в городе Дашкесан, в селах Габагтепе, Амирвар, Гурбулаг, Дастафур, Алаханчаллы, Хошбулаг, Човдар, Чанагчи и Гарагуллар.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Было отмечено, что обломки горных пород и грязевая масса завалили дороги, в результате чего движение транспорта на большинстве из них было полностью остановлено.

На названные территории были направлены специальная техника и рабочая сила Госагентства.

В результате принятых срочных мер было обеспечено бесперебойное и безопасное движение на дорогах.