https://news.day.az/society/1577732.html Дороги Дашкесана расчищены от селевых потоков
Дороги Дашкесана расчищены от селевых потоков
В результате разлива рек повреждена дорожная инфраструктура в городе Дашкесан, в селах Габагтепе, Амирвар, Гурбулаг, Дастафур, Алаханчаллы, Хошбулаг, Човдар, Чанагчи и Гарагуллар.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Было отмечено, что обломки горных пород и грязевая масса завалили дороги, в результате чего движение транспорта на большинстве из них было полностью остановлено.
На названные территории были направлены специальная техника и рабочая сила Госагентства.
В результате принятых срочных мер было обеспечено бесперебойное и безопасное движение на дорогах.
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