В Баку пропали мать и дочь

В Баку пропала женщина с семимесячным младенцем.

Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, 37-летняя Гюльтекин Поладова, проживающая на улице А.Гурбан в Хатаинском районе Баку, покинула дом вместе со своей семимесячной дочерью и не вернулась.

Об этом правоохранительным органам сообщил ее супруг С.Поладов.

По данному факту в Хатаинском РУП ведется расследование.