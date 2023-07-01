https://news.day.az/society/1577766.html В Баку пропали мать и дочь
В Баку пропали мать и дочь
В Баку пропала женщина с семимесячным младенцем.
Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, 37-летняя Гюльтекин Поладова, проживающая на улице А.Гурбан в Хатаинском районе Баку, покинула дом вместе со своей семимесячной дочерью и не вернулась.
Об этом правоохранительным органам сообщил ее супруг С.Поладов.
По данному факту в Хатаинском РУП ведется расследование.
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