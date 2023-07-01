В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлены 2 случая заражения коронавирусом, 4 человека вылечились, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 947 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 652 человека вылечились, 10 283 - скончались, число активных больных составляет 12.

За последние сутки в стране проведены 337 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 644 015.