Теймур Мусаев поздравил выпускников Азербайджанского медицинского университета

1 июля состоялся "День выпускника" Азербайджанского медицинского университета (АМУ).

Как сообщили Day.Az в министерстве здравоохранения, в мероприятии приняли участие видные общественно-политические деятели, работники здравоохранения и другие гости.

В начале прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Обращаясь к выпускникам, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что этот знаменательный день навсегда останется в памяти будущих врачей. Министр подчеркнул, что за успешным развитием каждого государства стоят исторические личности, верные своему народу и Родине: "Нынешний год ознаменован празднованием 100-летнего юбилея двух незабываемых личностей, занимающим особое место в развитии здравоохранения и медицинской науки в Азербайджане - общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой. Развитие здравоохранения и медицинской науки, как и любой другой области в нашем государстве, связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Великий лидер одним из приоритетных вопросов политики страны считал охрану здоровья населения, прогресс здравоохранения и укрепление ее материально-технической базы, предпринял важные меры по созданию новых медицинских учреждений. Выдающийся ученый-офтальмолог академик Зарифа Алиева, окончившая Медицинский институт, впоследствии не прервала связи с родным университетом. В настоящее время ученики Зарифы ханым, внесшие большой вклад в развитие отечественного здравоохранения и медицинского образования, поколение специалистов, сформированное ее трудами, усердно работают в области подготовки квалифицированных кадров.

Сегодня, благодаря дальновидной политике и умелому руководству Президента Ильхама Алиева, Азербайджан развивается во всех сферах. Под руководством главы государства достигнуты большие успехи в области охраны здоровья населения, а прогресс здравоохранения всегда находится в центре внимания. Укрепляется материально-техническая база медицинских учреждений, проводятся кардинальные реформы в финансировании здравоохранения, ведется целенаправленная работа в сфере цифровизации качественного медицинского обслуживания. Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева, врач по профессии Мехрибан Алиева всегда уделяет внимание и заботу о тех, кто работает в сфере здравоохранения, особо ценит труд и самоотверженность медицинских работников".

Далее министр отметил, что в последние годы расширяются международные связи АМУ с ведущими учебными заведениями зарубежных стран: "Азербайджанский медицинский университет, который является одним из первых университетов в Азербайджане, на протяжении десятилетий готовил высококвалифицированные медицинские кадры. Тем самым, ежегодно отечественное здравоохранение пополняется молодыми талантливыми кадрами, которые присоединятся к славной миссии во имя здорового будущего нашей страны", - отметил в заключение министр здравоохранения Азербайджана.

Ректор АМУ, профессор Герай Герайбейли также поздравил выпускников университета и их родителей с этим знаменательным событием. Ректор выразил уверенность, что выпускники АМУ будут достойно представлять Азербайджан в разных уголках мира как профессиональные врачи. Г.Герайбейли также проинформировал участников мероприятия о деятельности АМУ, реформах, проведенных в образовательном процессе за последние годы, внедренных новшествах, проделанной работе по подготовке высококвалифицированных кадров.

В своем выступлении ректор предоставил информацию о том, что в 2022/2023 учебном году АМУ окончили 1217 студентов. 393 из них - студенты I лечебно-профилактического факультета, 371 - II лечебно-профилактического, 224 - стоматологического, - 115 фармацевтического и 45 студенты военно-медицинского факультета. Помимо этого, факультет общественного здравоохранения окончили 69 студентов. 389 выпускников являются гражданами зарубежных стран. 152 выпускника АМУ завершили учебу с дипломами с отличием.

На мероприятии выпускникам, окончившим вуз с максимально высокими баллами, были вручены дипломы с отличием. Дипломы вручили министр здравоохранения Теймур Мусаев и ректор АМУ Герай Герайбейли.

Затем выпускники дали клятву Гиппократа. Они также поблагодарили профессорско-преподавательский состав вуза.

В свою очередь, преподаватели АМУ и родители выпускников выразили уверенность в том, что будущие врачи своими профессиональными и личностными качествами оправдают оказанное им высокое доверие быть представителем благородной профессии.

Мероприятие продолжилось выступлением известных деятелей культуры и студентов военно-медицинского факультета АМУ