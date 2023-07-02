https://news.day.az/society/1577834.html В Баку в трехэтажном жилом доме произошел пожар
В Баку в трехэтажном жилом доме произошел пожар
В Сабаильском районе города Баку произошел пожар в трехэтажном жилом доме.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, загорелась система вентиляции в санузле трехкомнатной квартиры общей площадью 64 кв.м. на первом этаже здания.
На место происшествия были привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Пожар был потушен.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре