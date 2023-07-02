В Баку в трехэтажном жилом доме произошел пожар
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В Сабаильском районе города Баку произошел пожар в трехэтажном жилом доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, загорелась система вентиляции в санузле трехкомнатной квартиры общей площадью 64 кв.м. на первом этаже здания.

На место происшествия были привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Пожар был потушен.