В Габале из-за селя несколько человек оказались в беспомощном состоянии

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о том, что несколько человек оказались в беспомощном состоянии в реке на территории села Лаза Габалинского района.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на место происшествия были немедленно привлечены силы Северо-западного регионального центра МЧС и Войска гражданской обороны.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что граждане, отдыхавшие в селе Лаза, оказались в опасной ситуации из-за разлива реки Демирапаран в результате проливных дождей.Спасатели построили специальный спасательный переход через реку и эвакуировали в безопасную зону граждан, оказавшихся в опасной ситуации - Гусейнова Орхана Гурбан оглу (1987 г.р.), Аббасова Эльшана Эйнулла оглу (1988 г.р.), Шабиева Эльшана Эльхан оглу (1989 г.р.), Ширванзаде Шакира Акиф оглу (1990 г.р.) и Асадова Пюнхана Сюпхан оглу (1990 г.р.).