https://news.day.az/society/1577870.html Какой будет погода в Баку завтра?
Какой будет погода в Баку завтра?
Обнародован прогноз погоды на 3 июля.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Ветер южный.
Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем - 28-33° тепла.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 17-21° тепла, днем - 30-35° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем - 15-20° тепла.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре