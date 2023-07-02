Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 3 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Ветер южный.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем - 28-33° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-21° тепла, днем - 30-35° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем - 15-20° тепла.