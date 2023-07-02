В Азербайджане могут выдать единовременное пособие в размере 600 манатов

С этого месяца может начаться выдача единовременных пособий в размере 600 манатов гражданам, работающим на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом Xəzər Xəbər заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

По его словам, соответствующее решение было принято Кабинетом министров после внесения изменений в Трудовой кодекс АР.

Было отмечено, что изменения предусматривают введение стимулирующих механизмов, а также льгот для работодателей и работников, занятых трудовой деятельностью на освобожденных от оккупации территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Подробнее - в сюжете: