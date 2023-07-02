В Нахчыване извлечено тело из колодца

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана поступил запрос об оказании помощи в извлечении тела одного человека из колодца в селе Дасте Ордубадского района.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с обращением на место происшествия были направлены соответствующие спасательные подразделения Службы спасения особого риска МЧС Нахчыванской Автономной Республики.

В результате принятых мер тело одного человека было извлечено из колодца и передано по назначению.