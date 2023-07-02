Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане выявлен еще 1 случай заражения коронавирусом, 3 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 948 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 655 человек вылечились, 10 283 человека скончались, число активных больных - 10.

За прошедшие сутки проведено 469 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 644 484 тестов.