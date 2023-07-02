https://news.day.az/society/1577907.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
В Азербайджане выявлен еще 1 случай заражения коронавирусом, 3 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 948 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 655 человек вылечились, 10 283 человека скончались, число активных больных - 10.
За прошедшие сутки проведено 469 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 644 484 тестов.
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