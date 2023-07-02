Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 159 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 138, вторую дозу получил 1 человек, "бустерную" дозу получили 15 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 5.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 967 228, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 412 327, вторую дозу получили 4 884 102, "бустерную" дозу - 3 404 502 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 266 297 человек.