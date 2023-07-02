https://news.day.az/society/1577931.html Тяжелое ДТП в Шеки - есть погибшие
Тяжелое ДТП в Шеки - есть погибшие
Число погибших в серьезном ДТП в Шеки достигло двух человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, от тяжелых травм на месте происшествия скончалась и 4-летняя девочка, которая была пассажиром попавшего в аварию автомобиля.
Тела водителя и девочки, погибших в результате ДТП, отправлены в Шекинское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Пострадавшие госпитализированы в Шекинскую центральную районную больницу.
Личности погибших и пострадавших устанавливаются.
По факту проводится расследование.
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