Смертельное ДТП в Бейлагане

В Бейлагане произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на горячую линию министерства " 112 " поступила информация о необходимости оказания спасательной помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в Бейлаганском районе (11-й километр автодороги Бейлаган-Дашбур). На место происшествия были привлечены спасательные силы Государственной противопожарной службы МЧС.

"При оценке оперативной обстановки было установлено, что легковой автомобиль марки Daewoo врезался в придорожную автобусную остановку, в машине оказались зажатыми два человека.

В результате проведенных мероприятий тела двух человек были извлечены из транспортного средства и переданы по назначению", - говорится в сообщении.