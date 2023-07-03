https://news.day.az/society/1577950.html Пожар в Баку - эвакуированы 10 человек
Пожар в Баку - эвакуированы 10 человек
В Гарадагском районе Баку произошел пожар в подвале пятиэтажного жилого дома.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что на площади 8 кв.м. сгорели бытовые отходы.
"Во время пожара 10 человек (5 несовершеннолетних) были эвакуированы пожарными в безопасное место. Квартиры защищены от пожара. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре