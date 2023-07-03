Пожар в Баку

В Гарадагском районе Баку произошел пожар в подвале пятиэтажного жилого дома.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на площади 8 кв.м. сгорели бытовые отходы.

"Во время пожара 10 человек (5 несовершеннолетних) были эвакуированы пожарными в безопасное место. Квартиры защищены от пожара. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны", - говорится в сообщении.