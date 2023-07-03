https://news.day.az/society/1577981.html В Барде произошло ДТП с летальным исходом
В Барде произошло ДТП с летальным исходом
В Барде произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az, ДТП зафиксировано в селе Карагачы.
Так, автомобиль марки Mercedes-Benz 240, за рулем которого находился Магеррам Гусейнов (1969 г.р.), сбил велосипедиста Бабека Мусаева (1983 г.р.).
Велосипедист от полученных травм скончался на месте.
По факту ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре