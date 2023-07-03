В Барде произошло ДТП с летальным исходом
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В Барде произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az, ДТП зафиксировано в селе Карагачы.

Так, автомобиль марки Mercedes-Benz 240, за рулем которого находился Магеррам Гусейнов (1969 г.р.), сбил велосипедиста Бабека Мусаева (1983 г.р.).

Велосипедист от полученных травм скончался на месте.

По факту ведется расследование.