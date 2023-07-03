Дорожная полиция раскрыла печальную статистику смертей в ДТП за время праздников

В праздничные дни (с 26 по 30 июня) на автомобильных дорогах республики произошло 11 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в Главном управление Государственной дорожной полиции, в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 12 человек.