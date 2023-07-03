https://news.day.az/society/1577991.html Дорожная полиция раскрыла печальную статистику смертей в ДТП за время праздников
Дорожная полиция раскрыла печальную статистику смертей в ДТП за время праздников
В праздничные дни (с 26 по 30 июня) на автомобильных дорогах республики произошло 11 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом.
Как сообщили Day.Az в Главном управление Государственной дорожной полиции, в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 12 человек.
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