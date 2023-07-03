В ГПС рассказали об итогах работы за июнь

Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики в течение июня 2023 года продолжила меры по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили в понедельник Day.Az в ГПС, в июне за нарушение государственной границы были задержаны 40 человек. Из них 19 - граждане Азербайджана, 9 - Пакистана, 4 - Турции, 4 - Афганистана, 1 - Украины, 1 - Ирана и 2 - Индии.

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