https://news.day.az/society/1578047.html В ГПС рассказали об итогах работы за июнь - ФОТО
В ГПС рассказали об итогах работы за июнь - ФОТО
Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики в течение июня 2023 года продолжила меры по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств.
Как сообщили в понедельник Day.Az в ГПС, в июне за нарушение государственной границы были задержаны 40 человек. Из них 19 - граждане Азербайджана, 9 - Пакистана, 4 - Турции, 4 - Афганистана, 1 - Украины, 1 - Ирана и 2 - Индии.
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