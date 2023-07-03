Крупный успех в борьбе с наркотиками и контрабандой в Азербайджане

В июне 2023 года в рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств было выявлено и изъято из незаконного оборота 178 килограммов 232 грамма наркотических средств и 11388 единиц психотропных таблеток.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, передает в понедельник Day.Az.

Согласно информации, в результате мероприятий, проведенных в рамках борьбы с контрабандой, была задержана контрабанда на общую сумму 3 миллиона 275 тысяч 777 манатов, в том числе наркотические средства, пистолеты марки ПМ, патроны, лекарственные препараты, алкогольные напитки и табачные изделия.