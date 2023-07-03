В Европейской Азербайджанской Школе отмечен выпускной день

Связанное с окончанием учебного года 2022-2023 в Европейской Азербайджанской Школе было организовано выпускное мероприятие для учеников 4-го и 11-го классов. Мероприятие собрало учеников, родителей, учителей и почетных гостей, чтобы отметить замечательные достижения выпускников.

Церемония начальной школы началась с исполнения гимна Азербайджана. Директор начальной школы Камилла Оруджова взошла на трибуну и произнесла вдохновляющее обращение. С искренним теплом и энтузиазмом она поздравила всех выпускников, признавая их преданность и настойчивость на протяжении всего начального образовательного пути. Она похвалила их рост как в учебной, так и в личностной сферах и выразила гордость за их достижения.

Директор ЕАШ Франческо Банкини произнес речь, поздравив выпускников начальной школы. Он отметил их преданность, трудолюбие и достижения в течение всего начального образовательного пути.

В своей речи Франческо Банкини признал, что начальные годы положили прочный фундамент для их будущих учебных занятий. Он выразил свою уверенность в способностях выпускников и побудил их нести с собой решимость и страсть по мере перехода в старшие классы.

После речи Франческо Банкини атмосфера наполнилась ожиданием, когда дети вышли на сцену, чтобы продемонстрировать свои песенные и танцевальные номера. Сияющие улыбки и энтузиазм детей заворожили аудиторию, показав их таланты и отметив их достижения.

Зрителям представилась возможность насладиться видеопрезентацией, которая прекрасно передала незабываемые моменты, замечательные достижения и дорогие воспоминания из четырехлетнего образовательного пути выпускников. По мере прохода изображений и видео по экрану, зал наполнился смехом и аплодисментами, создавая общее чувство ностальгии и гордости.

Главной точкой церемонии стал момент, когда выпускники, украшенные выпускными мантиями, вышли вперед, чтобы получить заслуженные сертификаты. Директор Франческо Банкини с гордостью и поддерживающей улыбкой вручил каждому выпускнику их сертификат, символизирующий успешное завершение начального этапа образования. В то время как они принимали свои сертификаты, волна эмоций прокатилась по выпускникам и их семьям, ознаменовывая значительный этап в их жизни.

Для сохранения этого момента было сделано памятное фото, запечатлевающее радость и гордость, излучаемые выпускниками.

Позже, дети с большим наслаждением провели специально организованный развлекательный блок, наполненный завораживающими выступлениями, которые радовали и восхищали их.

Церемония выпуска средней школы началась с исполнения гимна Азербайджана. Церемония продолжилась с грандиозным процессией, когда выпускники, украшенные выпускными одеждами, гордо вступили в зал под овации и аплодисменты своих близких. В атмосфере царило чувство гордости и ожидания, отражающее завершение многолетнего труда, преданности и личностного роста.

Директор средней школы Линда Томпсон передала самые теплые поздравления выпускникам по случаю их величественного достижения. Она отметила их трудолюбие и преданность, признавая важный этап, который они достигли. В своей речи она подчеркнула, что этот выпуск - всего лишь начало их пути к еще большим достижениям.

Обращаясь к аудитории, директор школы Франческо Банкини поздравил выпускников, похвалив их выдающиеся достижения и подчеркнув важность настойчивости и постоянного обучения на протяжении всей жизни. Г-н Банкини также отметил неизменную поддержку родителей и преданность учителей, чье руководство и наставничество сыграли важную роль в формировании образовательного пути студентов.

По мере того как каждый выпускник поднимался на сцену, их достижения и вклад отмечались различными наградами и призами. Академическое превосходство, лидерство, креативность и обслуживание общества были среди множества категорий, признававших разнообразные таланты и всестороннее развитие студентов. Громкий аплодисмент из зала отражал гордость и восхищение достижениями выпускников.

Церемония включала захватывающие выступления выпускников, начиная от музыкальных номеров и танцевальных постановок до монологов, которые завораживали аудиторию и добавляли художественное изящество в праздничные мероприятия.

По мере завершения мероприятия, Франческо Банкини встал перед выпускниками, чтобы вручить им заслуженные дипломы. Среди аплодисментов и радостных возгласов выпускники подошли к сцене один за другим. Франческо Банкини сердечно поздравил каждого выпускника, признавая их труд, преданность и настойчивость на протяжении всего начального образовательного пути.

По завершении мероприятия выпускники и учителя сделали памятное фото.

Потом церемония плавно перешла в увлекательную часть, посвященную выпускникам. Разнообразие профессиональных выступлений и композиций развернулось одно за другим, предлагая прекрасный интерлюдия как для гостей, так и для студентов. Обстановка наполнилась радостью, поскольку выпускники и гости с энтузиазмом праздновали достижения выпускников, танцуя и радостно аплодируя в унисон, создавая атмосферу истинного веселья.

Церемония выпуска в Европейской Азербайджанской Школе служила глубокому напоминанию о принципе школы по воспитанию всесторонне развитых личностей, придавая им силу делать позитивный вклад в общество. Это было торжеством достижений, дружбы и воспоминаний, созданных во время учебы в школе, знаменуя начало новой главы в их образовательном пути.