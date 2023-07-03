Объявлены итоги конкурса по проекту поддержки печатных СМИ

Обнародованы результаты конкурса, объявленного Агентством развития медиа Азербайджанской Республики (MEDIA) с целью развития субъектов печатных СМИ, укрепления их экономической независимости, совершенствования их деятельности, а также реализации проектов, имеющих значение для государства и общества.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в MEDİA.