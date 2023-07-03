Жара в Азербайджане

Обнародован прогноз погоды на 4 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, ветер северный.

Температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днем - 30-35° тепла. Атмосферное давление опустится с 760 мм рт. ст. до 755 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 34-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем на некоторых горных территориях кратковременный дождь, грозы, возможен град. Ночью и утром в отдельных районах туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-23° тепла, днем - 31-36° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем - 17-22° тепла.