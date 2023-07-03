https://news.day.az/society/1578116.html На Абшероне мужчина нанес ножевые ранения своему дяде
На Абшероне мужчина нанес ножевые ранения своему дяде
3 июля около 10:00 в полицию поступила информация о том, что в поселке Дигях Абшеронского района четверо человек получили ножевые ранения.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, Г. Гашимов (1955 г.р.), его супруга и ребенок, а также другой житель поселка были госпитализированы с колото-резаными ранами.
В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении преступления - племянник Г. Гашимова, ранее судимый Гашимов Сархан Мирзаага оглы (1974 г.р.).
По факту проводится расследование.
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