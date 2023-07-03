На Абшероне мужчина нанес ножевые ранения своему дяде

3 июля около 10:00 в полицию поступила информация о том, что в поселке Дигях Абшеронского района четверо человек получили ножевые ранения.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, Г. Гашимов (1955 г.р.), его супруга и ребенок, а также другой житель поселка были госпитализированы с колото-резаными ранами.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении преступления - племянник Г. Гашимова, ранее судимый Гашимов Сархан Мирзаага оглы (1974 г.р.).

По факту проводится расследование.