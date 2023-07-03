В Нахчыване изъяты 27 наименований потенциально опасных лекарственных препаратов

На таможенном посту Нахчыванского карго терминала Главного таможенного управления Нахчывана осуществлен таможенный досмотр двух грузовых транспортных средств, перевозящих смешанные грузы из Баку в Нахчыван транзитом через Исламскую Республику Иран.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Управлении по прессе и связям с общественностью Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

Было установлено, что требования к перевозке лекарственных средств и медицинских препаратов, находящихся в транспортных средствах, не соблюдены. Поскольку транспортные средства не имели необходимой конструкции для перевозки подобного вида грузов, а также нарушены температурные нормы условий хранения, указанных на лекарственных средствах, по обоим фактам был предотвращен выпуск в обращение лекарственных средств по 27 наименованиям - 1564 коробки, 4718 штук, 1020 флаконов, 2850 таблеток, 7720 ампул.

Сотрудники Министерства здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики провели осмотр указанных лекарственных средств и передали их в министерство.

Напомним, что согласно пункту 12.1 закона Азербайджанской Республики "О лекарственных средствах" хранение и транспортировка лекарственных средств должны осуществляться в порядке, установленном Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики, со строгим соблюдением температурного и светового режимов, влажности и других требований.