Сколько студентов было отчислено из азербайджанских вузов в прошлом году?

Названо количество студентов, отчисленных из вузов за невнесение платы за обучение, пропуск занятий или по собственному желанию в 2022 году.

Об этом говорится в 12-м номере журнала" Абитуриент", передает в понедельник Day.Az.

Было отмечено, что в прошлом году количество студентов, отчисленных из учебных заведений Азербайджана, составило 7 855 человек. Из них 4 280 - студенты бакалавриата, 946 - магистратуры, 1 409 - учащиеся на базе полного среднего профобразования и 1 220 - общего среднего профобразования.