https://news.day.az/society/1578191.html Сколько студентов было отчислено из азербайджанских вузов в прошлом году?
Сколько студентов было отчислено из азербайджанских вузов в прошлом году?
Названо количество студентов, отчисленных из вузов за невнесение платы за обучение, пропуск занятий или по собственному желанию в 2022 году.
Об этом говорится в 12-м номере журнала" Абитуриент", передает в понедельник Day.Az.
Было отмечено, что в прошлом году количество студентов, отчисленных из учебных заведений Азербайджана, составило 7 855 человек. Из них 4 280 - студенты бакалавриата, 946 - магистратуры, 1 409 - учащиеся на базе полного среднего профобразования и 1 220 - общего среднего профобразования.
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