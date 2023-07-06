Важная новость для желающих учиться в гимназиях и лицеях

Обнародованы результаты приема в лицеи и гимназии на 2023-2024 учебный год, проводящегося централизованно в 32 учебных заведениях. С результатами можно ознакомиться на портале по электронному перемещению учащихся.

Как сообщили Day.Az в Министерстве науки и образования, учащиеся должны подтвердить учреждение до 17:00 17 июля, если поступили в выбранную ими лицей или гимназию.

Результат будет считаться недействительным, если до указанной даты учреждение подтверждено не будет.

Обращения в связи результатами приема принимаются до 12:00 11 июля на соответствующий адрес электронной почты ([email protected]).

Отметим, право на участие в этапе выбора лицеев и гимназий получили 19 925 учащихся.