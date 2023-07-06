В Сураханы обнаружена граната

На территории поселка Ени Сураханы Сураханского района Баку обнаружен боеприпас. Информация об этом поступила на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Как сообщили Day.Az в ведомстве, в связи с полученной информацией к месту происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию службы спасения особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что обнаруженный боеприпас представляет собой ручную гранату РГО, пригодную для боевого применения.

Боеприпас был вывезен с территории для обезвреживания специалистами оперативной группы службы спасения особого риска.

Никаких других опасных или подозрительных предметов во время дальнейшего осмотра места происшествия и в непосредственной близости от него обнаружено не было.