https://news.day.az/society/1579231.html Приняты меры в отношении адвокатов, нарушавших требования законодательства
Приняты меры в отношении адвокатов, нарушавших требования законодательства
В Азербайджане приостановлена деятельность 4 адвокатов, 1 адвокату вынесен выговор.
Как сообщает в четверг Day.Az, решение об этом было принято на заседании Президиума Коллегии адвокатов.
На заседании были рассмотрены заключения Дисциплинарной комиссии адвокатов по 22 начатым в отношении адвокатов дисциплинарным делам. За нарушение требований законодательства 1 адвокату был вынесен выговор, деятельность 1 адвоката приостановлена на 1 год, деятельность 3 адвокатов приостановлена и принято решение об обращении в суд для исключения их из состава Коллегии адвокатов.
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