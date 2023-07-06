В Барде «КамАЗ» сбил насмерть инвалида в коляске

В Барде произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано на участке дороги Евлах-Барда, проходящей через село Джайирли.

По словам очевидцев, грузовик марки "КамАЗ" сбил мужчину по имени Гусейн, пытавшегося пересечь дорогу на инвалидной коляске.

От сильного удара его отбросило встречную полосу, где в него врезался автомобиль марки "ВАЗ 2107".

Мужчина-инвалид погиб на месте от полученных тяжелых травм.

Водитель грузовика марки "КамАЗ" скрылся с места происшествия.

По данному факту проводится расследование.