https://news.day.az/society/1579243.html В Барде «КамАЗ» сбил насмерть инвалида в коляске - ФОТО
В Барде «КамАЗ» сбил насмерть инвалида в коляске - ФОТО
В Барде произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано на участке дороги Евлах-Барда, проходящей через село Джайирли.
По словам очевидцев, грузовик марки "КамАЗ" сбил мужчину по имени Гусейн, пытавшегося пересечь дорогу на инвалидной коляске.
От сильного удара его отбросило встречную полосу, где в него врезался автомобиль марки "ВАЗ 2107".
Мужчина-инвалид погиб на месте от полученных тяжелых травм.
Водитель грузовика марки "КамАЗ" скрылся с места происшествия.
По данному факту проводится расследование.
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