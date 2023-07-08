Несчастный случай на бакинском пляже

В Каспийском море утонул мужчина.

Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, несчастный случай произошел на пляже "Шихов" в Сабаильском районе Баку.

Согласно информации, 31-летний Роял Гусейнов утонул во время купания в море. Его тело было извлечено спасателями и передано по назначению.

По данному факту проводится расследование.