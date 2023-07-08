https://news.day.az/society/1579598.html Несчастный случай на бакинском пляже
Несчастный случай на бакинском пляже
В Каспийском море утонул мужчина.
Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, несчастный случай произошел на пляже "Шихов" в Сабаильском районе Баку.
Согласно информации, 31-летний Роял Гусейнов утонул во время купания в море. Его тело было извлечено спасателями и передано по назначению.
По данному факту проводится расследование.
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