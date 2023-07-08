Пограничники перехватили еще наркотики из Ирана

В рамках мер по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с незаконным оборотом наркотических средств на служебной территории пограничного отряда "Гёйтепе" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) была предотвращена контрабанда наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Об этом в субботу Day.Az сообщили в пресс-центре ГПС.

Было отмечено, что в результате проведенного пограничного обыска и оперативных мероприятий 7 июля в 22:40 на служебной территории пограничной заставы пограничного отряда "Гёйтепе", расположенной вблизи села Арус Ярдымлинского района, было обнаружено и изъято 4 килограмма 372 грамма наркотического вещества марихуаны, 78 грамм героина и 1 920 таблеток сильнодействующего наркотического средства "прегобалин -150".

Отметим, что в последнее время участились попытки транспортировки наркотиков в страны Европы транзитом через Азербайджан. Это объясняется благоприятными рельефными условиями страны, чем пользуются контрабандисты, преимущественно граждане Ирана, пытаясь ввезти наркотики в Азербайджан через море и труднодоступные горные места.