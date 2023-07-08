https://news.day.az/society/1579749.html Обнародованы правильные ответы вступительного экзамена по III группе специальностей
Обнародованы правильные ответы вступительного экзамена по III группе специальностей
Объявлены правильные ответы тестовых заданий сегодняшнего экзамена по III группе специальностей.
Об этом Day.Az сообщили в ГЭЦ.
Правильные ответы закрытых и заданий открытого типа, ответы которых могут кодироваться:
https://eservices.dim.gov.az/exam/2023/0807/a3_dt_0807.htm
https://eservices.dim.gov.az/exam/2023/0807/a3_tc_0807.htm
https://eservices.dim.gov.az/exam/2023/0807/r3_dt_0807.htm
https://eservices.dim.gov.az/exam/2023/0807/r3_tc_0807.htm
Поскольку проверка открытых заданий занимает много времени, объявление результатов ожидается в ближайшие 2 недели.
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