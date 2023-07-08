Обнародованы правильные ответы вступительного экзамена по III группе специальностей

Объявлены правильные ответы тестовых заданий сегодняшнего экзамена по III группе специальностей.

Об этом Day.Az сообщили в ГЭЦ.

Правильные ответы закрытых и заданий открытого типа, ответы которых могут кодироваться:

https://eservices.dim.gov.az/exam/2023/0807/a3_dt_0807.htm

https://eservices.dim.gov.az/exam/2023/0807/a3_tc_0807.htm

https://eservices.dim.gov.az/exam/2023/0807/r3_dt_0807.htm

https://eservices.dim.gov.az/exam/2023/0807/r3_tc_0807.htm

Поскольку проверка открытых заданий занимает много времени, объявление результатов ожидается в ближайшие 2 недели.