https://news.day.az/society/1579756.html Пожар в Алтыагаджском заповеднике
Пожар в Алтыагаджском заповеднике
В Алтыагаджском заповеднике в районе села Тыхлы Хызинского района произошел пожар.
Об этом Day.Az сообщили в субботу в МЧС Азербайджана.
Отметим, что Алтыагаджский национальный заповедник создан распоряжением Президента Азербайджана от 31 августа 2004 года на административной территории Хызинского и Сиязаньского районов Азербайджана.
Общая площадь заповедника составляет 11,035 гектара.
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