Пожар в Алтыагаджском заповеднике

В Алтыагаджском заповеднике в районе села Тыхлы Хызинского района произошел пожар.

Об этом Day.Az сообщили в субботу в МЧС Азербайджана.

Отметим, что Алтыагаджский национальный заповедник создан распоряжением Президента Азербайджана от 31 августа 2004 года на административной территории Хызинского и Сиязаньского районов Азербайджана.

Общая площадь заповедника составляет 11,035 гектара.