В тушении пожара в Хызинском районе активно участвует и местное население

Местные структуры министерства экологии и природных ресурсов и сотрудники МЧС принимают меры по тушению пожара в Хызинском районе.

Об этом Trend сообщила в субботу руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова, передает Day.Az.

"Также принимает активное участие в тушении пожара местное население", - сказала она.

Напомним, что сегодня в Алтыагаджском заповеднике в районе села Тыхлы Хызинского района произошел пожар.

Отметим, что Алтыагаджский национальный заповедник создан распоряжением Президента Азербайджана от 31 августа 2004 года на административной территории Хызинского и Сиязаньского районов.

Общая площадь заповедника составляет 11,035 гектара.