https://news.day.az/society/1579814.html Сабир Рустамханлы перенес операцию
Сабир Рустамханлы перенес операцию
редседатель Партии гражданской солидарности Азербайджана, депутат Сабир Рустамханлы перенес две операции на ноге.
Об этом сообщил сам Рустамханлы, передает Day.Az.
По словам 77-летнего депутата, операции были проведены несколько дней назад и в настоящее время он чувствует себя хорошо.
Отметим, что первая книга народного поэта Сабира Рустамханлы была издана в 1970-м году. Сборники его произведений, включающих в себя стихи и прозу, были опубликованы, помимо Азербайджана, в Турции, России, Швеции и других странах. Основу его произведений составляет тема патриотизма.
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