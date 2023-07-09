Сотни военнослужащих в Азербайджане обеспечены высокотехнологичными протезами

По поручению Президента Ильхама Алиева ведется работа по обеспечению высокотехнологичными современными протезами лиц с инвалидностью, вызванной войной.

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, после 44-дневной Отечественной войны 432 военнослужащих были обеспечены Министерством 451 высокотехнологичным протезом. Это наши герои I и II Карабахских войн, получившие ранения и потерявшие конечности в ходе военных действий.

Высокотехнологичные протезы последнего поколения отличаются функциональностью и имеют специальное программное обеспечение. Они позволяют двигаться свободно и уверенно, без вспомогательных средств, быстрее и удобнее интегрироваться в социальную жизнь.

Наши ветераны войны, получив возможность вернуться к активной жизни с помощью протезов последнего поколения, могут даже демонстрировать свои спортивные навыки и принимать участие в спортивных состязаниях.