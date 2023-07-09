Сегодня пройдут вступительные экзамены в вузы по II группе специальностей

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по II группе специальностей, а также экзамен по географии для абитуриентов, выбравших как подгруппы DT, так и TC III группы специальностей, передает Day.Az.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Джалилабаде, Лянкяране и Хачмазе.

Экзамен начинается в 10:00, за 15 минут до начала - в 09:45 пропускной режим будет завершен, и прибывшие после этого участники не будут допущены к экзаменам.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- "лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к удостоверению прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).